Esporte Seletiva em Rio Verde escolhe acadêmicos para disputar os Jogos Universitários Brasileiros de 2020 Competição é realizada pela Universidade de Rio Verde (UniRV), em março, e serve de seletiva para o mundial

Neste sábado (29), a Universidade de Rio Verde (UniRV) seleciona acadêmicos interessados em participar dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Futebol 2020. A seletiva está marcada para as 9h, no campo do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) do município. A competição se inicia no dia 15 de março e segue até o dia 21 do mesmo mês, em Rio Verde. O JUBs serve ...