Esporte Seleção viaja para a França sem garantir presença de Marta na estreia no Mundial Delegação brasileira se despediu de Portimão, Portugal, nesta quarta-feira (5) e viajou para Grenoble, na França, onde estreia na Copa do Mundo no próximo domingo (9), contra Jamaica

A penúltima etapa de preparação da seleção brasileira para a disputa do Mundial se encerrou sem a garantia de que Marta poderá participar da estreia da equipe no torneio. Nesta quarta-feira (5), o elenco comandado por Vadão se despediu de Portimão, onde vinha treinando há duas semanas, e viajou para Grenoble, onde vai encarar a Jamaica no próximo domingo (9). Nos 15 ...