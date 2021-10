Esporte Seleção varia estratégias na saída de bola para aumentar a criatividade Diante da Colômbia, equipe utilizada a saída sustentada como estratégia para iniciar a circulação da bola

Tite já reconheceu publicamente que seu atual desafio no comando da seleção brasileira a um ano e um mês da Copa do Mundo do Qatar é aumentar a criatividade e o repertório ofensivo da equipe. Isso acontece por meio de novidades na escalação, como tem sido com Antony e Raphinha, e também de diferentes estratégias de jogo para surpreender o adversário. Apesar de ter...