Esporte Seleção vai contar com 'ingleses' após governo britânico liberar vacinados Com a medida, Tite poderá contar na próxima rodada tripla das Eliminatórias com os oito atletas convocados por ele e que jogam na Premier League

O governo inglês anunciou nesta sexta-feira (1º) que irá liberar da obrigação de quarentena jogadores estrangeiros convocados para defender países que estejam na chamada "zona vermelha" da Covid -como o Brasil-, desde que estejam com seu esquema vacinal completo. Com a medida, Tite poderá contar na próxima rodada tripla das Eliminatórias com os oito atletas convoc...