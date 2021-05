Esporte Seleção treina com Gabigol em campo, elenco quase completo e ajuda de TV Com elenco quase completo, Tite comandou dois tipos de treinamento: tático e técnico. O Brasil enfrenta o Equador na sexta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pela sétima rodada das Eliminatórias

O goleiro Weverton e o atacante Gabigol foram as novidades do treino desta segunda-feira (31) da seleção brasileira na Granja Comary, em preparação para dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. No domingo, pelo Brasileirão, seus times Palmeiras e Flamengo se enfrentaram. Enquanto o palmeirense atuou normalmente, o flamenguista foi desfalque por ca...