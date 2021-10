Esporte Seleção se mobiliza após desabafo de Neymar e põe saúde mental em debate Em entrevista, atacante disse que a Copa do Mundo do Catar pode ser a sua última

Cerca de duas mil pessoas se aglomeraram do lado de fora do Estádio da Colina, em Manaus, para tentar ver o mínimo que fosse do treino desta terça-feira (12) da seleção brasileira. Cada vez que dava para ver por entre as grades de proteção Neymar correndo no campo era uma gritaria só. Os cantos "Neymar, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver" e o simples "Neymar, Neymar" d...