Esporte Seleção pré-olímpica vence os EUA e está na final de torneio na Espanha

Em preparação para a disputa do Pré-Olímpico em janeiro na Colômbia, a seleção brasileira entrou em campo nesta quinta-feira e não decepcionou. Com um gol do atacante Matheus Cunha no primeiro tempo, derrotou os Estados Unidos por 1 a 0, no Estádio Gran Canaria, em Las Palmas, se classificando à final do Torneio Internacional de Tenerife. Nesta quinta, o técnico A...