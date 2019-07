Esporte Seleção peruana é velha 'freguesa' do Brasil; confira o retrospecto Em 44 jogos oficiais, a seleção brasileira já fez 95 gols e levou apenas 29

Brasil e Peru decidem a Copa América neste domingo, no estádio do Maracanã, mas se depender do retrospecto, o time comandado por Tite está muito próximo do título. Contando os confrontos entre as duas seleções, a equipe brasileira leva uma grande vantagem. Levando em consideração jogos entre as seleções principais (exclu...