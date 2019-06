Esporte Seleção olímpica faz 2 a 0 na Irlanda e avança à decisão de torneio na França Brasil fará a sua nona final no Torneio Maurice Revello, contra o Japão, neste sábado (15), às 11 horas (de Brasília)

Em uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido em quatro jogos, a seleção brasileira olímpica (sub-23) conseguiu nesta quarta-feira (12) a classificação à decisão do Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França. A vaga veio com a vitória nas semifinais por 2 a 0 sobre a Irlanda, no Stade de Lattre de Tassigny, na cidade de A...