Esporte Seleção olímpica estreia com goleada contra a Guatemala na França Pedrinho, Bruno Tabata, Wendel e Douglas Luiz marcaram os gols da goleada (4 a 0) sobre a Guatemala. Brasil é líder do Grupo B e volta a campo contra a França, quarta-feira, às 15h30 (de Brasília)

A seleção brasileira olímpica começou com vitória no Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na tarde deste domingo (2), em Aubagne, na França. A equipe sub-23 comandada por André Jardine, ex-São Paulo, passou com tranquilidade pela Guatemala pelo placar de 4 a 0, gols de Pedrinho, Bruno Tabata, Wendel e Douglas Luiz. O Brasil está no Grupo B da compet...