Esporte Seleção masculina perde set, mas vence Egito e lidera Copa do Mundo de vôlei Única das 12 equipes da competição que ainda não perdeu, a seleção brasileira soma agora nove pontos e sustenta a primeira posição de forma isolada

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu seu primeiro set na Copa do Mundo, disputada no Japão, mas venceu o Egito nesta sexta-feira (4) e agora lidera de forma isolada a tabela. O time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto superou os egípcios por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 21/25, 25/19 e 25/22. Única das 12 equipes da competição que ainda não perdeu,...