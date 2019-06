Esporte Seleção masculina fecha 3ª semana da Liga das Nações com vitória sobre Portugal

A seleção brasileira masculina encerrou a terceira semana da Liga das Nações, disputada em Gondomar, em Portugal, com uma vitória tranquila sobre os donos da casa por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/18, e ganhou moral no torneio antes de voltar para casa. Game over! Fim de jogo! Brazil 🇧🇷 gets a straight set victory over Portugal 🇵🇹 in Gond...