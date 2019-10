Esporte Seleção masculina de vôlei vence Tunísia e mantém folga na ponta da Copa do Mundo Principais titulares foram poupados e o técnico Renan Dal Zotto testou outros jogadores do elenco durante a partida

A seleção brasileira masculina de vôlei continua sobrando na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a equipe ganhou fácil da Tunísia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/14 e 25/13, em Hiroshima, no Japão, chegando aos oito triunfos em oito jogos disputados. Nas cinco primeiras rodadas, em Nagano, o time dirigido por Renan Dal Zotto derrotou Canadá, Austrália, ...