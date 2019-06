Esporte Seleção masculina de vôlei vence Rússia e assume ponta da Liga das Nações O resultado deixou o Brasil na liderança da Liga das Nações com 30 pontos, assim como o Irã, mas em vantagem nos critérios de desempate, pois os asiáticos já perderam duas vezes na competição

A seleção brasileira masculina segue com campanha praticamente perfeita na Liga das Nações. Neste domingo (23), fechou a quarta semana do torneio com o 11º triunfo em 12 jogos disputados ao derrotar a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 28/26, em Cuiabá. O resultado deixou o Brasil na liderança da Liga das Nações com 30 pontos, assim como o Irã,...