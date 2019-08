Esporte Seleção masculina de vôlei supera Sérvia e conquista torneio amistoso na Polônia

No terceiro e último teste antes do Pré-Olímpico, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Sérvia neste sábado por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/14, em Cracóvia, na casa da Polônia, atual campeã mundial. O resultado garantiu ao Brasil o título do torneio amistoso Memorial Wagner. ...