Seleção masculina de vôlei sofre, mas vence Canadá em estreia na temporada

Em sua estreia na temporada, a seleção brasileira masculina de vôlei sofreu na noite desta quarta-feira (22), mas derrotou o Canadá por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/17, 21/25, 25/20 e 15/10. O amistoso, disputado no ginásio do Taquaral, em Campinas, foi o primeiro teste da equipe Renan Dal Zotto neste ano. As duas seleções voltam a se enfrentar na noite de...