Esporte Seleção masculina de vôlei estreia com vitória no Pré-Olímpico De olho na Olimpíada de Tóquio-2020, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto venceu Porto Rico por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/19

Mesmo com uma atuação morna, a seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória no Pré-Olímpico da modalidade, em Varna, na Bulgária. De olho na Olimpíada de Tóquio-2020, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto venceu Porto Rico por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/19, nesta sexta-feira. Com o triunfo na abertura deste grupo do Pré-Ol...