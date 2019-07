Esporte Seleção masculina de polo aquático sofre segunda derrota no Mundial Equipe perdeu por 15 a 8 para a Alemanha; Brasil já havia perdido na estreia, para a Itália, por 14 a 5

A seleção brasileira masculina de polo aquático sofreu a segunda derrota no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Gwangju, na Coreia do Sul. Nesta quarta-feira, a equipe nacional perdeu por 15 a 8 para a Alemanha, agora precisando triunfar na rodada final para não ser eliminada na fase de grupos. O Brasil já havia perdido em sua estreia na com...