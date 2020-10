Esporte Seleção inicia nesta sexta (9) a caminhada para Copa do Mundo de 2022 Com dores na lombar, Neymar pode desfalcar Brasil

Começa nesta sexta-feira (9) a caminhada da seleção brasileira em busca do hexa. A equipe do técnico Tite entra em campo às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, para enfrentar a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar (2022). Diferente do Mundial da Rússia (2018), quando assumiu o comando no meio d...