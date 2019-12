Esporte Seleção feminina sobe duas posições e alcança o nono lugar no ranking da Fifa Na lista anterior, divulgada em 27 de setembro, o Brasil estava apenas em 11º lugar, pela primeira vez fora do Top 10

A boa fase do Brasil sob o comando de Pia Sundhage recolocou a seleção feminina entre as dez melhores do mundo. Nesta sexta-feira, a Fifa divulgou a última atualização de 2019 do seu ranking, com a equipe nacional figurando na nona colocação com 1.956 pontos. Na lista anterior, divulgada em 27 de setembro, o Brasil estava apenas em 11º lugar, pela primeira vez fora do...