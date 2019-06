Esporte Seleção feminina inicia quarta semana da Liga das Nações com vitória sobre Japão Com o triunfo, o Brasil chega à sétima vitória em 10 jogos na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei começou muito bem a quarta semana de jogos pela Liga das Nações, a primeira competição na temporada de 2019. Nesta terça-feira, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães não sentiu qualquer pressão por encarar as donas da casa e derrotaram o Japão por 3 sets a 1 - com parciais de 25/17, 25/19, 20/25 e 25/22 -, em Tóquio. Com o triu...