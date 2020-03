Esporte Seleção feminina fecha participação em torneio com empate diante do Canadá Jogo foi realizado com os portões fechados no Stade de L'Épopée por causa da disseminação do coronavírus na Europa

A seleção brasileira feminina encerrou sua participação no Torneio Internacional da França com um empate contra o Canadá por 2 a 2, nesta terça-feira, na cidade francesa de Calais. O jogo foi realizado com os portões fechados no Stade de L'Épopée por causa da disseminação do coronavírus na Europa. Na competição amistosa, o Brasil conquistou ainda um empate diante...