Esporte Seleção feminina de vôlei vence fácil Porto Rico na estreia no Pan A seleção feminina voltará a jogar no Pan nesta quinta-feira, quando vai enfrentar a Argentina a partir das 15 horas (de Brasília)

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães triunfou com facilidade diante de Porto Rico, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/17. Após obter a classificação aos Jogos de Tóquio em Pré-Olímpico disputado em Uberlândia na última semana, Zé ...