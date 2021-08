Esporte Seleção feminina de vôlei suporta tensão e volta a brigar por medalha nas Olimpíadas Brasil venceu o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 1 nas quartas de final

Bicampeã olímpica em 2008 e 2012, a seleção brasileira feminina de vôlei brigará novamente por um lugar no pódio nas Olimpíadas. A vitória de virada contra o Comitê Olímpico Russo nesta quarta-feira (4), por 3 sets a 1, levou o time comandado por José Roberto Guimarães às semifinais do torneio, contra a Coreia do Sul. Cinco anos depois da queda nas quartas de fin...