Esporte Seleção feminina de vôlei se recupera e derrota a Bulgária pela Liga das Nações O triunfo nesta quinta-feira leva o Brasil aos 12 pontos na competição - são quatro vitórias e duas derrotas, o que coloca o país entre os primeiros colocados na tabela de classificação

A seleção brasileira feminina de vôlei fechou nesta quinta-feira a segunda semana de jogos pela Liga das Nações com uma vitória. Na cidade de Apeldoorn, na Holanda, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães se recuperou da derrota sofrida no dia anterior para a Polônia e ganhou com tranquilidade da Bulgária por 3 sets a 0 - com parciais de 25/18, 25/23 e 2...