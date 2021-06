Esporte Seleção feminina de vôlei se garante na semifinal da Liga das Nações Vitória por 3 a 0 sobre Coreia do Sul mantém Brasil em segundo lugar

A seleção feminina de vôlei está garantida por antecipação nas semifinais da Liga das Nações. Nesta sexta-feira (18), o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/23 e 25/18, pela 13ª rodada da competição, realizada em Rimini (Itália). O resultado assegura à equipe do técnico José Roberto Guimarães um lugar entre as quatro m...