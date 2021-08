Esporte Seleção feminina de vôlei perde para os EUA e fica com sua primeira prata em Olimpíadas Brasil se despede do Japão com a boa campanha de sete vitórias e apenas uma derrota, a da final

O Brasil perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 0 e ficou com a medalha de prata no vôlei de quadra feminino das Olimpíadas de Tóquio-2020, neste domingo (8), último dia dos Jogos. A equipe brasileira foi dominada do começo ao fim da final. Superior, o time americano conseguiu abrir vantagem no placar em todos os três sets (parciais de 21/25, 20/25 e 14/25). Campeã olímpica em...