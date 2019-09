Esporte Seleção feminina de vôlei para no bloqueio da China e perde mais uma na Copa do Mundo Essa é a terceira derrota da equipe em seis jogos da competição mundial

Após ser derrotada pelos Estados Unidos na última quinta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei parou no bloqueio da China na madrugada deste domingo, em Sapporo, no Japão, e conheceu sua terceira derrota em seis jogos na Copa do Mundo. A equipe treinada por José Roberto Guimarães fez um bom jogo, mas não resistiu ao poderia do rival asiático, que lidera ...