Esporte Seleção feminina de vôlei leva susto, mas vence Azerbaijão e fica perto de Tóquio No sábado, o adversário será a República Dominicana, a partir das 10 horas. Se vencer por 3 a 0 ou 3 a 1, o time feminino vai confirmar a vaga olímpica sem depender de outros resultados

A seleção brasileira feminina de vôlei levou um susto nesta sexta-feira, em seu segundo jogo no Pré-Olímpico, mas acabou levando a melhor sobre o Azerbaijão. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/13, 23/25, 21/25, 25/19 e 15/12, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. As brasileiras começaram bem a partida, ...