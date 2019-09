Esporte Seleção feminina de vôlei inicia preparação em Tóquio para a Copa do Mundo Bicampeão olímpico no vôlei feminino, o Brasil nunca conseguiu conquistar o título deste torneio, no qual ficou com a medalha de prata em três ocasiões, em 1995, 2003 e 2007

A seleção brasileira feminina de vôlei realizou neste domingo, em Tóquio, o seu primeiro treino na capital japonesa visando a sua participação na Copa do Mundo. A estreia na competição ocorrerá no próximo sábado, às 5 horas (de Brasília), contra a Sérvia, atual campeã mundial, na cidade japonesa de Hamamatsu. Bicampeão olímpico no vôlei feminino, o Brasil nunca conse...