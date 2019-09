Esporte Seleção feminina de vôlei faz 3 a 0 no Japão e sonha com o pódio na Copa do Mundo Ponteira Gabi volta a ser destaque com com 16 pontos

O título já é uma missão quase impossível - ficará entre China, Estados Unidos ou Rússia -, mas a seleção brasileira feminina de vôlei está atrás de um lugar no pódio da Copa do Mundo, que fecha a temporada de 2019 e está sendo realizada no Japão. Para isso, deu um passo importante nesta terça-feira ao derrotar com facilidade as donas da casa por 3 sets 0 - com parciais d...