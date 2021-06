Esporte Seleção feminina de vôlei bate Japão e vai à final da Liga das Nações contra os EUA Confronto será disputado nesta sexta-feira (25), a partir das 14 horas, na Itália

Atual vice-campeã, a seleção feminina de vôlei vai buscar o título inédito da Liga das Nações contra os Estados Unidos nesta sexta (25), em Rimini, na Itália. A final, às 14h, será uma reedição do duelo de 2019, quando na ocasião as americanas levantaram a taça com vitória no tie-break (20/25, 22/25, 25/15, 25/21 e 15/13). Antes, às 11h, Japão e Turquia fazem confro...