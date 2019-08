Esporte Seleção feminina de vôlei bate dominicanas no tie-break e garante vaga em Tóquio Time de José Roberto Guimarães cede empate após abrir 2 sets a 0, mas confirma vitória com 15/10 na parcial final

Em um jogo mais duro do que o previsto, o seu terceiro no Pré-Olímpico, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a República Dominicana por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 25/19, 23/25, 18/25 e 15/10, e carimbou a passagem para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Foi a terceira vitória em três jogos das brasileiras no Pré-Olímpico, o que fez a seleção e...