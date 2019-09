Esporte Seleção feminina de vôlei é atropelada pelos EUA e cai para 6º na Copa do Mundo A partida contra os Estados Unidos foi a despedida da seleção brasileira da cidade de Hamamatsu, no Japão

O inédito título da Copa do Mundo ficou mais distante para a seleção brasileira feminina de vôlei. Nesta quinta-feira, pela quinta rodada da competição que está sendo realizada no Japão, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães foi atropelado pelos Estados Unidos por 3 sets a 0 - com parciais de 25/22, 25/18 e 25/19 -, na cidade de Hamamatsu, e caiu para a...