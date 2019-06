Esporte Seleção feminina de rúgbi garante vaga na Olimpíada de Tóquio-2020 Com a vaga olímpica garantida no rúgbi, o Time Brasil soma mais 12 atletas em sua delegação, que já conta com 18 jogadoras da seleção feminina de futebol e seis velejadores de quatro classes diferentes

A seleção brasileira feminina de rúgbi carimbou seu passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Neste domingo (2), as Yaras mantiveram a campanha invicta e na decisão superaram a Colômbia por 28 a 15, sem grandes sustos, confirmando o favoritismo. "Vai ser incrível estar lá entre as melhores seleções do mundo e vamos trabalhar ainda mais duro para conseg...