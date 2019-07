Esporte Seleção feminina de handebol vence Cuba na estreia no Pan de Lima Brasil venceu a Cuba por 29 a 20

Dois dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira feminina de handebol entrou em ação para a sua estreia em Lima e derrotou Cuba por 29 a 20, nesta quarta-feira, iniciando com triunfo a busca pelo título que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. A seleção feminina do Brasil é favorita ao ouro no handebol, tanto que nã...