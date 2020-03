Esporte Seleção feminina de futebol fica no 0 a 0 com a Holanda em amistoso na França Técnica sueca Pia Sundhage segue invicta no comando do Brasil - após nove jogos desde agosto de 2019, são seis vitórias e três empates

A seleção brasileira feminina de futebol começou o ano olímpico com um 0 a 0 contra a Holanda, atual vice-campeã mundial, nesta quarta-feira (4), no Stade du Hanaiaut, na cidade de Valenciennes, na França, pela estreia de um torneio amistoso. O resultado mantém a invencibilidade da técnica sueca Pia Sundhage no comando do Brasil - após nove jogos desde a sua contratação e...