Esporte Seleção feminina de basquete vence o Canadá na estreia no Pan

A seleção brasileira feminina de basquete estreou com vitória nos Jogos Pan-Americanos de Lima. A equipe, agora dirigida por José Neto, que fez a sua estreia oficial nesta terça-feira, derrotou o Canadá por 79 a 71, pela primeira rodada do Grupo A. O Brasil, assim, divide a liderança da chave com a seleção de Porto Rico, que derrotou o Paraguai por 91 a 73. E as ...