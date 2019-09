Esporte Seleção feminina cai para 11º no ranking da Fifa e deixa Top 10 pela primeira vez A queda do Brasil no ranking foi a única alteração entre os 10 primeiros lugares. Atuais campeões mundiais, os Estados Unidos mantiveram o primeiro lugar com 2.180 pontos

Pela primeira vez desde que o ranking da Fifa foi criado, em 2003, a seleção brasileira feminina está fora das 10 primeiras colocações. Segundo o site da entidade que comanda o futebol mundial, a perda do Torneio Internacional, em setembro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, nos pênaltis para o Chile, na estreia da técnica sueca Pia Sundhage, determinou a queda do 1...