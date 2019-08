Esporte Seleção feminina bate fácil Camarões na estreia no Pré-Olímpico Feminino de Vôlei Nesta semana, a Federação Internacional de Voleibol organiza seis quadrangulares intercontinentais pelo mundo, com vagas aos seus vencedores sendo distribuídas para a Olimpíada de Tóquio

A seleção brasileira feminina de vôlei confirmou o seu favoritismo e triunfou na sua estreia em uma das chaves do Pré-Olímpico. Em Uberlândia (MG), no Ginásio Sabiazinho, a equipe não encontrou dificuldades para derrotar Camarões por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/16, nesta quinta-feira. Nesta semana, a Federação Internacional de Voleibol organiza se...