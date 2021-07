Esporte Seleção feminina assume ter foco no ouro antes de estreia na Olímpiada O primeiro jogo da equipe brasileira será contra a China, às 5h (de Brasília) desta quarta-feira (21), na cidade de Miyagi

A pequena Brasópolis (a 456 km de Belo Horizonte) está contando as horas para madrugar diante da televisão para assistir à estreia da seleção brasileira feminina de futebol na Olimpíada de Tóquio, no Japão. O primeiro jogo da seleção será contra a China, às 5h (de Brasília) desta quarta-feira (21), na cidade de Miyagi. Entre as titulares em campo, estará a atacan...