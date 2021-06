Esporte Seleção faz vistoria e vai treinar no CT do Flu se avançar na Copa América Equipe vem treinando na Granja Comary, mas irá mudar de local caso avance às semifinais do torneio

Caso avance para as semifinais da Copa América na próxima sexta-feira (2), a seleção brasileira fará sua preparação no CT do Fluminense e não mais na Granja Comary. Segundo apurou o UOL Esporte, profissionais da comissão técnica e do estafe da CBF fizeram uma vistoria no local na semana passada e aprovaram as condições oferecidas, que também obedecem ao protocolo ...