Esporte Seleção do Catar é a primeira a desembarcar no Brasil para a Copa América

Faltando ainda três semanas para o início da Copa América, a seleção do Catar desembarcou em solo brasileiro nesta segunda-feira. O time asiático é um dos convidados da organização do torneio, marcado para começar no Brasil no dia 14 de junho. Os jogadores e a comissão técnica da equipe do Catar desembarcaram na madrugada desta segunda, no Aeroporto Internacional de Gua...