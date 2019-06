Esporte Seleção demora, mas engrena e vence Bolívia na estreia da Copa América Brasil ouve vaias no Morumbi, mas Coutinho lidera vitória por 3 a 0 sobre bolivianos

A seleção brasileira na Copa América não será mais o time de Neymar, mas deve ser agora o de Philippe Coutinho. O jogador do Barcelona assumiu a responsabilidade, fez dois gols e comandou a vitória da equipe sobre a fraca Bolívia por 3 a 0 na sexta-feira (14) à noite, na partida de abertura da competição, no estádio do Morumbi. Mesmo sem ser brilhante, o Brasil começa...