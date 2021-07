Esporte Seleção da Copa América tem Neymar, Messi e lateral do Flamengo Time dos melhores conta com ataque formado por Neymar e Messi, ao lado do colombiano Díaz

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira (13), a seleção dos 11 melhores da Copa América, vencida pela Argentina. A equipe foi escolhida pelo Grupo de Estudo Técnico da entidade. O time dos melhores conta com um ataque formado por Neymar e Messi, ao lado do colombiano Díaz. O lateral direito chileno Isla, do Flamengo, também foi lembrado. A seleção da Copa Amé...