Esporte Seleção chega à Bahia e ganha versão de música de Alceu Valença para Copa América

A seleção brasileira já está em Salvador para o segundo jogo pela Copa América, marcado para terça-feira, na Fonte Nova, contra a Venezuela. O elenco do técnico Tite desembarcou na capital baiana por volta das 23h deste sábado e foi recebida no hotel, na praia de Itapoã, com Fitas do Senhor do Bonfim e uma nova música, feita para relembrar os títulos anteriores da equipe n...