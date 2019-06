Esporte Seleção brasileira treina completa em Porto Alegre antes de jogo com o Paraguai Recuperados de lesões, Fernandinho e Cássio treinaram com o restante do grupo. O volante, inclusive, será titular na vaga do suspenso Casemiro

O técnico Tite, da seleção brasileira, contou com os 23 jogadores convocados no treino desta quarta-feira (26), no CT do Grêmio, na última atividade antes da partida de quartas de final, contra o Paraguai, em Porto Alegre. O trabalho foi aberto para a imprensa pelos primeiros 15 minutos e teve em campo o meia Fernandinho, que será titular, e o goleiro reserva Cássio, r...