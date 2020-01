Esporte Seleção brasileira sub-23 goleia Boavista em 1º jogo-treino antes do Pré-Olímpico Apesar do bom resultado, o zagueiro são-paulino Walce sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante a partida e corre o risco de ficar fora do Pré-Olímpico

A seleção brasileira sub-23 conseguiu uma goleada no primeiro dos dois jogos-treino que fará antes do Pré-Olímpico, que será disputado na Colômbia. Na Granja Comary, em Teresópolis, o time comandado por André Jardine goleou por 4 a 0 o Boavista, clube que vai disputar o Campeonato Carioca. O ex-treinador do São Paulo utilizou a sua formação titular apenas no primeiro...