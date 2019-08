Esporte Seleção brasileira sub-17 disputará dois amistosos em Goiânia Time comandado por Guilherme Dalla Déa jogará na Serrinha e no Estádio Olímpico, nos dias 15 e 17 de agosto

A seleção brasileira sub-17 disputará dois amistosos contra o Chile em Goiânia na preparação para a Copa do Mundo sub-17. As partidas estão agendadas para os dias 15 e 17 de agosto, nos estádios que serão sedes do Mundial: Serrinha e Estádio Olímpico. O técnico da seleção brasileira, Guilherme Dalla Déa, convocou 24 jogadores para o período de treinos e amistosos, que in...