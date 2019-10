Esporte Seleção brasileira quer apoio goiano contra Angola Seleção brasileira enfrenta Angola, no Olímpico, e espera jogar diante de bom público para seguir campanha invicta

Com vaga garantida nas oitavas de final do Mundial sub-17, a seleção brasileira enfrenta Angola, nesta sexta-feira (1º de novembro), às 20 horas, no Estádio Olímpico. Brasileiros e angolanos disputam a liderança do Grupo A para saberem se seguem em Goiânia na próxima fase ou vão jogar no Gama (DF). Com pequenos públicos na capital até agora, o panorama do Mundial quan...